العراق.. تصريح الخارجية التركية ترويج للخطاب الطائفي

رفضت وزارة الخارجية العراقية، التصريحات الإعلامية التي أدلى بها وزير الخارجية التركي، جاويش أوغلو، لعدد من الصحافيين بخصوص العراق.

وكان أوغلو، قال أمس الجمعة، إن احتلال منظمة داعش الإرهابية لـ30% من أراضي العراق، وتأخر عملية تحرير الموصل إلى عام 2017، يعود إلى عدم وجود قوة أمنية كافية في العراق حالياً.

واعتبر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد جمال، هذه التصريحات "تعدياً سافراً على مبادئ الاحترام المتبادل بين الدول، وتدخلاً في الشأن الداخلي العراقي، وترويجاً للخطاب الطائفي المقيت".

ودعا جمال في بيان تابعته "العربية.نت"، الخارجية التركية إلى "انتهاج خطاب مسؤول ومعتدل، يرتقي إلى حجم الأخطار المحدقة ببلدان المنطقة وشعوبها"، مطالبا الجانب التركي بـ"الاحتكام إلى صوت العقل والابتعاد عن كل ما من شأنه الإساءة إلى مبادئ حسن الجوار".