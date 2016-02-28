التحالف: نفذنا 24 ضربة ضد داعش بسوريا والعراق

قال التحالف الذي يقود العمليات ضد تنظيم داعش في بيان اليوم الأحد إن الولايات المتحدة وحلفاءها نفذوا 24 ضربة ضد التنظيم المتطرف في العراق وسوريا أمس السبت.

وفي سوريا وبالقرب من تل أبيض دمرت 10 ضربات23 بناية لداعش و8 مواقع قتالية يستخدمها التنظيم وموقعا لإطلاق الصواريخ وأهدافا أخرى.

وأضاف البيان أن ضربات قرب الرقة ومنبج دمرت بنايتين وقصفت منطقة لتجميع الأسلحة.

وفي العراق وبالقرب من الموصل دمرت 5 ضربات 5 مواقع قتالية ومنصتين متحركتين لإطلاق الصواريخ وموقعا لإطلاق الصواريخ.

وقال البيان إن ضربات أخرى أصابت أهدافا قرب الفلوجة والرمادي وسنجار ومدن عراقية أخرى.