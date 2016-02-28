العراق..70 قتيلا وأكثر من 100 جريح بتفجيرين وداعش يتبنى

تبنى تنظيم "داعش" تفجيري مدينة الصدر شرق بغداد، حيث قتل 70 شخصاً وأصيب أكثر من 100 آخرين بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة، أعقبه هجوم انتحاري بحزام ناسف استهدفا سوقاً شعبية في المدينة، وفق الشرطة.



وقال مصدران في الشرطة إن منفذي التفجيرين كانا يستقلان دراجتين ناريتين يسيران بهما وسط سوق مزدحمة للهواتف المحمولة. وأغلقت الشرطة المنطقة لمنع وقوع مزيد من الهجمات.