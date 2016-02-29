أميركا تتوقع تقديم مزيد من الدعم للعراق في معركة الموصل

أعلن وزير الدفاع الأميركي، أشتون كارتر، اليوم الاثنين، أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في مواجهة تنظيم "داعش" يتوقع إمداد القوات العراقية بأشكال إضافية من الدعم في معركة استعادة مدينة الموصل.

وقال كارتر في بيان صحافي في وزارة الدفاع (البنتاغون) إنه نظراً لقرار التحالف في العام الماضي تسريع وتيرة الحملة ضد التنظيم فإن "القوة الدافعة الآن في جانبنا لا جانب داعش".

كما أوضح الوزير الأميركي ورئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال جوزيف دانفورد، أن القوات العراقية ستقود معركة الموصل القادمة وستقدم القوات الأميركية الدعم نفسه الذي وفرته في معركة الرمادي في العام الماضي.

وأشار كارتر إلى أن القوات الأميركية تتوقع أيضاً تقديم أنواعاً إضافية من الدعم عرضت تقديمها في معركة الرمادي، لكن لم تكن هناك حاجة إليها مثل الدعم اللوجستي.