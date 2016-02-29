العراق.. القوات المشتركة تقتل انتحاريين في الأنبار

أعلنت المصادر العسكرية عن تصدي القوات المشتركة من الجيش والشرطة لعدد من العمليات الانتحارية التي شنها تنظيم "داعش" على مناطق متفرقة في محافظة الأنبار، حيث قتلت قوات من الجيش انتحارياً قرب مدخل قضاء حديثة، وخمسة أرادوا تفجير أنفسهم في تجمع للقوات الأمنية.

فيما دمر طيران التحالف ست سيارت يقودها انتحاريون غرب الرمادي، ومستودعاً كبيراً للوقود كان يسيطر عليه التنظيم شرق الرمادي، بينما دمرت القوات المشتركة ثلاث سيارات مفخخة شمال الفلوجة.

وتمكنت القوات الأمنية من تحرير عشرات المدنيين من قبضة "داعش"، وطلبت من الأهالي في هيت مغادرة منازلهم خلال 24 ساعة.