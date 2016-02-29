27 قتيلاً بهجوم انتحاري في العراق.. وداعش يتبنى

تبنى تنظيم داعش الإرهابي مقتل 27 شخصاً على الأقل عندما فجر انتحاري سترة ناسفة بقاعة عزاء في محافظة ديالى شرق العراق، وفق مصادر أمنية وطبية.

ولم يصدر على الفور إعلان للمسؤولية عن الهجوم الذي وقع في بلدة المقدادية على بعد 80 كيلومتراً شمال شرقي بغداد.

وذكر مسؤولون أمنيون والشرطة أن هدف الهجوم كان قائدين محليين بميليشيات الحشد الشعبي كانا يشاركان في جنازة أحد أقاربهم.



وقال رائد بالشرطة طلب عدم نشر اسمه: "اقترب المهاجم الانتحاري من القائدين المحليين بالحشد (الشعبي) ثم فجر سترته ليقتل الاثنين إلى جانب كثيرين آخرين." وذكرت المصادر أن 55 شخصاً أصيبوا.