عراقيون يسحبون طلبات اللجوء لأوروبا ويعودون إلى مدنهم

كشفت إحصائيات للأجهزة الأمنية الأوروبية أن أكثر من 2600 عراقي سحبوا ملفات اللجوء الخاصة بهم وقرروا العودة إلى مدنهم.

وعاد عمر وعبدالله وشابان كرديان من أوروبا إلى السليمانية فارين من الوضع الإنساني المتردي الذي يعيشه طالبو اللجوء في أوروبا.

ويسترجعان صورا لرحلتهما الطويلة من العراق إلى أوروبا، جلس عمر وعبدالله العائدان عن قرار الهجرة في منزلهما بالسليمانية، يرويان القصص عن رحلة أكدا أنها كارثية في أقل تقدير.

ويقولان إن الرحلة من العراق إلى أوروبا، والتي كلفت كلا منهما ما لا يقل عن ثمانية آلاف دولار، لم تكن هي الأزمة، ولكن المأساة بدأت بعد وصولهما إلى أوروبا.

وأضافا "كان الوضع سيئا جدا. بصراحة، كنا نتضور من قلة الطعام، وهربنا بسبب الجوع". فحلم العيش في أوروبا الذي يراود فئة عريضة من المهاجرين العرب كان على أرض الواقع كابوسا لا يستحق مغامرة الكثيرين بحياتهم.

وتشير إحصائيات الأجهزة إلى أنه من أصل 3700 ملف لجوء عراقي درس في 2015، تم حفظ أكثر من 2600 منها، بعد أن سحب أصحابها طلب اللجوء وفضلوا تحمل المخاطر في الوطن بعد اكتشافهم أن أوروبا ليست الجنة الموعودة.