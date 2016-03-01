العراق يدعو الأمم المتحدة إلى توثيق جرائم "داعش"

طالب وزير العدل العراقي حيدر الزاملي الأمم المتحدة ومنظماتها في مجال حقوق الإنسان، بضرورة توثيق جميع جرائم عصابات "داعش" في العراق، وفضح هذه العصابات الإجرامية أمام المجتمع الدولي وإنكار صفة الإسلام عنها لأنها لا تمثل الدين الإسلامي وتعاليمه السمحاء، بحسب قوله.

وشدّد الزاملي، في كلمة العراق أمام الجلسة رفيعة المستوى للدورة الـ31 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، على ضرورة "التركيز على محنة أكثر من ثلاثة ملايين نازح عراقي وتسليط الضوء على معاناتهم نتيجة تهجيرهم من مدنهم التي احتلتها عصابات داعش، ومباشرة القضاء بمحاسبة أي جهة تخل بحقوق الإنسان وحقوق المدنيين في مقدمتها"، مشيرا الى أن "ملف الحفاظ على حقوق الأقليات من خلال توفير الحماية اللازمة لأماكن عبادتهم المختلفة والعمل على تشريع وتعديل القوانين التي يحصلون بموجبها على حقوقهم الثقافية والاقتصادية والاجتماعية".

وقدّم الوزير توضيحا بشأن التأثير الدولي لخطر الارهاب على مجال حقوق الإنسان، لافتا الى أن "أزمة الأمن إقليمية وانعكاسها على حقوق الإنسان سيكون أوسع من النطاق الوطني العراقي".

يذكر أن مجلس حقوق الإنسان هيئة حكومية دولية داخل منظومة الأمم المتحدة مسؤولة عن تدعيم جميع حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أرجاء العالم. ويعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، ويتألف من 47 دولة عضواً في الأمم المتحدة تنتخبها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد حل مجلس حقوق الإنسان محل لجنة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان.