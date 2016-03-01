محافظة نينوى: لا لمشاركة الحشد الشعبي بتحرير الموصل

ثمّن "ائتلاف متحدون للإصلاح" ما أسماه بـ"الموقف الشجاع المسؤول" الذي اتخذه مجلس محافظة نينوى والقاضي بعدم قبول مشاركة الحشد الشعبي في معركة تحرير الموصل.

وذكر بيان للائتلاف أن "هذا القرار يعبّر بعمق عن إرادة شعب نينوى، ويكشف الشعور العالي بالمسؤولية تجاه المحافظة، وهو قرار صحيح يؤدي إلى تقليل خسائر المعركة، ويبعدها عن تشابكات لا تخدم مواطني نينوى، ويسهم في خلق جو إيجابي من شأنه ترسيخ الوضع السياسي لما بعد التحرير".

وأشار البيان الذي تابعته "العربية.نت" إلى أن "قرار مجلس محافظة نينوى يمثل رسالة شديدة الوضوح للحكومة العراقية، وأصحاب القرار فيها، إذ يحمل رغبة وإرادة أهل نينوى المعبر عنها في القرار، وهي إرادة تعززت بموقف نواب تحالف القوى العراقية، ومواقف ائتلاف ‏متحدون للإصلاح المعبر عنها في بيانات معلنة".

ودعا "ائتلاف متحدون" الحكومة العراقية إلى "الإسراع في تدريب وتجهيز وتسليح أبناء نينوى وزيادة عدد المتطوعين، واعتمادهم كقوة رئيسية في معركة التحرير ومسك الأرض للحفاظ على مدينتهم وبناها التحتية، وحماية مواطنيها"، مبيّنا أن "قرار مجلس المحافظة بعدم الموافقة على اشتراك الحشد الشعبي في معركة التحرير هو إرادة شرعية لشعب نينوى لا يمكن تجاوزها بأي شكل من الأشكال".