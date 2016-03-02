الرئيس العراقي يبحث ترتيبات زيارته لمصر الأحد القادم

بحث الرئيس العراقي فؤاد معصوم مع سفير مصر لدى بغداد ترتيبات زيارته القادمة إلى القاهرة في السادس من هذا الشهر.

وأفاد بيان رئاسي، تابعته "العربية.نت" يوم الثلاثاء، أن الرئيس معصوم، استقبل في قصر السلام ببغداد، السفير المصري أحمد حسن درويش.

وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين العراق ومصر، وضرورة تطويرها خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين، فضلا عن مناقشة زيارة الرئيس العراقي إلى القاهرة في السادس من شهر مارس الحالي".

ونقل درويش، بحسب البيان، تحيات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الرئيس معصوم، معربا عن أمله في تقوية العلاقات الثنائية في المجالات كافة.