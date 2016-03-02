العبادي يبحث مع بايدن تدريب وتسليح الجيش العراقي

جدّد نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، وقوف الولايات المتحدة مع العراق بوجه التحديات التي يواجهها في حدوده وأراضيه، مقدّما في الوقت نفسه تعازي بلاده لضحايا التفجيرات التي ضربت مناطق عدّة في بغداد وبعض المحافظات الأخرى.

جاء ذلك، في مكالمة هاتفية تلقاها رئيس الوزراء حيدر العبادي من نائب الرئيس الأميركي جو بايدن.

وذكر بيان حكومي، أن العبادي "استعرض مع بايدن الانتصارات الأخيرة التي تحققت على تنظيم داعش الإرهابي، والتفجيرات الأخيرة، فضلا عن مساهمة الولايات المتحدة في تدريب وتسليح الجيش العراقي".

وأضاف البيان الذي تابعته "العربية.نت"، إن "بايدن هنّأ العبادي والشعب العراقي بالانتصارات التي تحرزها قواتنا الأمنية في حربها ضد عصابات داعش الإرهابية"، ناقلا عن نائب الرئيس الأميركي، "إعرابه في ذات الوقت عن تعازيه لضحايا العمليات الإرهابية الأخيرة".

وأشار البيان الى أنه "تم خلال الاتصال استعراض سبل تعزيز الدعم المقدم للقوات العراقية في مجالات التدريب والتسليح والدعم الجوي، كما تم تأكيد وقوف الولايات المتحدة الأمريكية مع العراق في وجه أي تحديات محتملة لحدوده وأراضيه، فضلا عن بحث خطط الإصلاح الاقتصادي والمالي وأهمية المساهمة بدعمها والإسراع بتزويد العراق بأفضل الخبرات الدولية للنهوض بمتطلباته بشكل يتلاءم مع حاجات العراق الآنية والاستراتيجية".