العراق.. مقتل مسؤول داعش العسكري لمناطق شرق الرمادي

أعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي، الأربعاء، عن مقتل 12 عنصرا من "داعش" بينهم مسؤول عسكري شمال الرمادي، فضلا عن العثور على 3 أنفاق محصنة في عامرية الفلوجة.



وقال المحلاوي في تصريح لوكالة الأنبار نيوز، المعنية بالشأن الأنباري، إن "عناصر تابعة لتنظيم داعش حاولوا التقرب على قوات الجيش بالفرقة العاشرة في منطقة الحامضية والبوذياب شمالي وشمالي شرق الرمادي، ما أسفر عن مقتل 12 عنصرا من التنظيم بينهم المسؤول العسكري والإداري لمنطقة الحامضية المدعو ابو تبارك المفرجي".



وأضاف المحلاوي، أن "قوة من الجيش تابعة للفوج الأول باللواء 31 الفرقة الثامنة، عثرت على 3 أنفاق محصنة للتنظيم في منطقة الفحيلات شمال ناحية العامرية 23 كم جنوب الفلوجة، وتم تدميرها بالكامل"، لافتا الى أنه "تم رفع وتفجير 22 عبوة ناسفة من قبل الجهد الهندسي للجيش في منطقة السجارية شرق الرمادي".



وتشهد عدة مناطق بالأنبار عمليات عسكرية واسعة لاستعادة السيطرة عليها وطرد تنظيم "داعش" منها، فيما تمكنت القوات الأمنية والعشائر من فرض سيطرتها على الرمادي والمناطق الشرقية منها وصولا الى الخالدية.