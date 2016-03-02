منشورات لأهالي "هيت" تبشّر بقرب تحريرها من داعش

كشفت "قيادة العمليات المشتركة" عن قيام الطيران العراقي بإلقاء آلاف المنشورات على مناطق قضاء هيت الواقع شمال مدينة الرمادي 70 كلم.

وقالت القيادة في بيان مقتضب، اليوم الأربعاء، إن "طائرات القوة الجوية العراقية ألقت آلاف المنشورات على قضاء هيت، طلبت فيها من المواطنين التهيؤ لفعاليات أمنية تقوم بها القوات الحكومية ضد الإرهابيين"، مشيرة إلى أن "ساعة الخلاص من داعش باتت قريبة".

إلى ذلك، قام طيران الجيش بتوجيه ضربة جوية ضمن عملية "أمن الجزيرة" أسفرت عن تدمير 5 سيارات، ثلاث منها تحمل رشاشات أحادية، واثنتان مفخختان، وقتلت من فيها في المحور الشمالي في جزيرة سامراء، بحسب بيان لخلية الإعلام الحربي.