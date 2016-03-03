أميركا تعتقل أحد أعضاء تنظيم داعش في العراق

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن قوة العمليات الخاصة الأميركية ألقت القبض على أحد الأعضاء البارزين في تنظيم داعش بالعراق في أول غارة تقوم بها فيما يبدو القوة الجديدة التي أرسلت قبل أسابيع لاستهداف مقاتلي داعش وقادته.

وقالت الصحيفة إن مسؤولين أميركيين يستجوبون المعتقل الذي لم يكشف عن هويته في منشأة مؤقتة في مدينة أربيل الكردية، لكن المسؤولين الدفاعيين الذين نقلت عنهم الصحيفة لم يوردوا مزيدا من التفاصيل.

ورفض متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) التعليق على تفاصيل مهام قوة العمليات الخاصة، لكنه قال إن أي اعتقال سيكون "قصير الأجل وبالتنسيق مع السلطات العراقية".

ورفض وزير الدفاع، آشتون كارتر، بدوره التعليق "لأسباب تتعلق بأمن العمليات". وكرر كارتر القول إن الاعتقالات في حالة حدوثها تكون "قصيرة الأجل".

وأضاف للصحافيين خلال الاجتماع السنوي لمؤتمر الأمن الإلكتروني في سان فرانسيسكو أن "أي شيء يتعلق بالعراق سيتم بالاشتراك مع الحكومة العراقية".

ومن جانبهم، رفض مسؤولون عسكريون عراقيون وأكراد التعليق.