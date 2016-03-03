اعتقال أميركا لقيادي في داعش إشارة لبدء معركة الموصل

اعتبرت تقارير أميركية أن العملية التي نفذتها قوة خاصة أميركية لاعتقال مسؤول كبير في تنظيم "داعش" تعتبر البداية الفعلية لمعركة استعادة الموصل.



وتعكس العملية تحولاً استراتيجياً عما وعد به أوباما باقتصار التدخل في العراق على الغارات الجوية.



كما ستتمكن هذه العملية، بحسب الفورين بوليسي، من جمع معلومات استخبارية هامة عن "داعش" قبل بدء الهجوم على الموصل.



من جهتهم، يأمل القادة العسكريون أن تتمكن العملية من رسم صورة أكثر وضوحاً لشبكات التنظيم وطريقة عمله، وأن تزيد الضغط على التنظيم بالتزامن مع بدء تقدم القوات العراقية باتجاه الموصل.



كذلك تمت مراجعة خطة هجوم القوات العراقية على الموصل وتقديم التوصيات من قبل قائد العمليات الدولية ضد "داعش"، شون ماكفارلاند.



ووفقاً للفورين بوليسي، يتمثل أحد الخيارات المقترحة بتحرك القوات العراقية شمالاً من مواقعها بالقرب من بيجي، أما الخيار الثاني فهو التحرك من خلال إقليم كردستان، وهو ما يتطلب التوصل لتسوية سياسية بين حكومتي بغداد والإقليم.



من ناحيته، حذر خبير في مكافحة الإرهاب أن يؤدي تسليم مسؤول "داعش" المعتقل إلى الحكومة العراقية إلى منح المخابرات الإيرانية القدرة على الوصول إليه أو الحصول على المعلومات منه.

