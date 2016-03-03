الرئاسات الثلاث بالعراق تتفق مع الأحزاب على خطة العبادي

اتفقت الرئاسات الثلاث في العراق الجمهورية والوزراء والبرلمان، وقادة الكتل السياسية، على خطة رئيس الحكومة حيدر العبادي الإصلاحية، والمتضمنة إجراء تعديل وزاري وفق برنامج إصلاحي شامل، وذلك قبل يوم واحد من تظاهرة حاشدة دعا لها زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، وتهديده باقتحام المنطقة الخضراء في وسط بغداد.

وضم الاجتماع رؤساء البرلمان سليم الجبوري، والجمهورية فؤاد معصوم، والحكومة حيدر العبادي، وقادة عدد من الأحزاب السياسية.

وأكد ضرورة الإسراع في إجراءات تضمن إيجاد إصلاحات وسرعة تـنفيذها بشكل متوازن.