العبادي: العراق تحوّل من مرحلة الدفاع إلى الهجوم

قال رئيس الوزراء حيدر العبادي، إن العراق خسر 85% من إيراداته النفطية نتيجة انهيار أسعار النفط، ومع أنه يواجه تحديات صعبة إلا أنه يحقق الانتصارات، وقد تحوّل من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم.

وأكد العبادي، في كلمة له بـ"مؤتمر التلاحم الوطني لتحرير المناطق الغربية"، الذي أقيم اليوم الخميس، أن "الفساد يحاول أن يعرقل أي حركة إصلاحية وانتصارات، وأن الفساد الذي نخر جسد الدولة العراقية هو من ساهم باحتلال عصابات داعش للأراضي العراقية إلى جانب المؤامرة التي حدثت في حينها".

وأشار في كلمته التي تابعتها "العربية.نت"، إلى "تحوّل العراق من الدفاع للهجوم، واليوم قواته رفعت العلم العراقي شرق الثرثار، وأن هذه الانتصارات ستستمر ولن تتوقف وسيتم تحرير غرب الأنبار بالكامل وسنكون معكم هناك"، لافتا إلى أنه "لا أحد يستطيع أن يمنع عراقيا من المشاركة بتحرير أرضه، لأن مصلحة البلد ومصلحة الشعب والقوات الأمنية هي الأهم بالنسبة لنا".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد وصل بعد ظهر اليوم الخميس إلى قضاء سامراء، جنوبي تكريت، لمتابعة عمليات "أمن الجزيرة" التي انطلقت أمس الأول الثلاثاء لتطهير جزيرة سامراء، جنوبي تكريت.