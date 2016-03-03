العراق: تصفية 14 داعشيا وتحرير منطقة شمال تكريت

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، عن تمكن القوات الأمنية من قتل 14 إرهابيا، بينهم المسؤول الأمني لداعش في منطقة جزيرة سامراء التابعة لمحافظة صلاح الدين، فضلا عن تحرير 21 كيلومترا من منطقة الجزيرة شمال تكريت.

وأشارت الوزارة في تصريح رسمي نقله الموقع الإلكتروني لها، إلى "توجيه ضربات نارية بدبابة ابرامز، ومفرزة اس بي جي 9، لتجمع عناصر داعش الإرهابية، أسفرت عن مقتل 14 داعشيا، بضمنهم ما يسمى المسؤول الأمني لداعش في منطقة جزيرة سامراء، الإرهابي المدعو حياوي محمد، ومساعده الإرهابي المدعو بشار البازي، في المحور الأوسط لغرب الجزيرة ضمن عملية أطلق عليها اسم أمن الجزيرة".

إلى ذلك، "أكد قائد فرقة العمليات الخاصة الثانية في جهاز مكافحة الإرهاب اللواء الركن معن السعدي، تحرير 21 كيلومترا من منطقة الجزيرة شمال غربي تكريت من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي".

وقال السعدي إن "القوات المشتركة تعمل على قطع الإمدادات عن العدو ومحاصرته وتقطيع أوصاله"، مشيراً إلى أن "المعلومات المتوفرة تؤكد أن تنظيم داعش الإرهابي حوّر صواريخ لتصل مداها إلى أكثر من 13 كيلومترا".