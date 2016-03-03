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مبعوث أوباما لمكافحة "داعش" يصل إلى العراق

المصدر: بغداد - جواد الحطاب
المبعوث الأميركي للتحالف الدولي ضد داعش
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كشفت السفارة الأميركية في بغداد عن وصول المبعوث الرئاسي الخاص للتحالف الدولي ضد داعش، بريت ماكغورك، إلى العاصمة العراقية بغداد، يوم الأربعاء، للاجتماع مع كبار المسؤولين الحكوميين العراقيين، فضلا عن ممثلين للتحالف الدولي في بغداد.

وقالت السفارة في بيان إن "ماكغورك سيقوم خلال هذه الاجتماعات بمناقشة الدعم المتواصل من التحالف للجهود التي يقودها العراق لهزيمة داعش، إضافة إلى التطورات الإقليمية الأخرى".

وسبق لماكغورك أن أكد في آخر زيارة له للعراق، بداية هذا العام، التزام الولايات المتحدة بدعم الحكومة العراقية في تحقيق الاستقرار بعد انتهاء الصراع في المناطق التي تم تحريرها مؤخراً، وكذلك تعزيز الجهود الرامية لتسهيل عملية تقديم المساعدات الإنسانية إلى المهجرين واللاجئين داخل العراق.

كلمات دالّة

#بغداد, #داعش, #العراق, #أوباما, #مبعوث دولي

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