الجبوري يدعو لميثاق سلام يمنع التطرف وتبرير الإرهاب

كشف المكتب الإعلامي للبرلمان العراقي عن نيّة رئيس البرلمان العراقي ورئيس اتحاد مجالس البرلمانات الدول الإسلامية، سليم الجبوري، إجراء مشاورات إقليمية مع عدد من الدول المنضوية ضمن اتحاد البرلمانات الدول الإسلامية، لصياغة ميثاق سلام يمنع التطرف.

وذكر المكتب في بيان له أن "المشاورات ستتضمن عدة لقاءات مع رؤساء عدد من الدول الإسلامية"، من بينها السعودية وتركيا وباكستان وإيران "لبحث تفعيل المقررات التي تمخض عنها مؤتمر البرلمانات الذي عقد بالعاصمة بغداد في يناير الماضي والتي من أبرزها مكافحة الإرهاب والتطرف وسبل دعم ومساندة العراق في حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي".

وأكد البيان الذي تابعته "العربية.نت" أن "المرحلة تتطلب صياغة ميثاق سلم إسلامي يحمي شعوبنا، ويمنع التطرّف من التمدد واستغلال مواطن الضعف من أجل تبرير إرهابه ضد شعوبنا الاسلامية"، مشيرا إلى "ضرورة تعزيز التضامن الإسلامي في مواجهة تحديات المرحلة وسبل إدامة الصلة تحت خيمة اتحاد البرلمانات الإسلامية وبما يتناسب مع المرحلة الراهنة".

وشدّد الجبوري، بحسب البيان، على أن "الوقت حان للعمل على مشروع تضامني يحمي شعوبنا من خطر تنامي الفكر الإرهابي المتطرف والحد من انتشاره بوصفه منهجاً يتنافى تماماً مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف".