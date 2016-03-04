العراق.. استعادة جزيرة تربط بين الأنبار وسامراء

سيطرت القوات المشتركة بالكامل على جزيرة الثرثار بعد طرد تنظيم داعش وإلحاق خسائر كبيرة في صفوفه، حيث سبق الهجوم بحسب الناطق باسم العمليات المشتركة، قصف كثيف من طيران الجيش العراقي على تجمعات التنظيم وأرتاله العسكرية.

وأضاف الناطق أن الجزيرة كانت تمثل مسرحا لهجمات داعش على تجمعات القوات المشتركة غرب الأنبار وسامراء، وكان التنظيم يستقبل فيها المقاتلين والأسلحة من الموصل لشن هجماته على مداخل الصينية وبيجي وحديثة، فيما كانت صواريخه تشكل تهديدا لمناطق تكريت.

وتكبد التنظيم بحسب المصادر العسكرية خسائر كبيرة بعناصره وأسلحته خلال الهجوم، الذي استمر 48 ساعة، وتحول بعدها إلى ملاحقة مقاتلي داعش باتجاه قضاء الشرقاط.

وأكدت العمليات المشتركة غرب البلاد استمرار الحصار على الفلوجة، وقصف التحالف لتجمعات التنظيم واستمرار التنسيق مع العشائر التي تقاتل داعش، فيما تدرس القيادة العسكرية خطة الهجوم وإخلاء العائلات المحاصرة هناك.

وضمن محاولات داعش فتح ثغرات في خطوط القوات المشتركة، دمرت القوات الأمنية للتنظيم أربع سيارات انتحارية حاول من خلالها مهاجمة تجمعات الجيش في منطقة البو عبد العودة والكناطر في قضاء الكرمة.