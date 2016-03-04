العراق.. الجيش يبدأ أولى عمليات قصف داعش جنوب نينوى

كشفت مصادر "العربية" أن الجيش العراقي قصف بالمدفعية مواقع داعش جنوب محافظة نينوى، ما أسفر عن سقوط عددٍ من القتلى في صفوف التنظيم.

وتشهد محافظة نينوى انطلاق معركة استعادة السيطرة عليها من يد تنظيم داعش المتطرف، حيث أعلنت قيادة عمليات تحرير نينوى أن الفرقة الخامسة عشرة للجيش العراقي بدأت أولى عمليات القصف المدفعي باتجاه جنوب المحافظة، والحصيلة الأولية للقصف مقتل المدعو أبو شعيب المسؤول العسكري لتنظيم داعش في جنوب الموصل وسبعة من مرافقيه. وتعد هذه العملية بحسب القيادة العسكرية هي تمهيد أولي لاستعادة نينوى.

وفي تطور ميداني آخر أعلنت القوات العراقية المشتركة، سيطرتها على جزيرة سامراء الغربية في محافظة صلاح الدين وبحيرة الثرثار شمال الرمادي في محافظة الأنبار بعد يومين على انطلاق العملية الأمنية من خمسة محاور والتي أطلق عليها رئيس الوزراء حيدر العبادي عملية أمن الجزيرة، وأشارت المصادر إلى أن جزيرة سامراء الغربية تشكل حلقة وصل بين محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى والتي كان يستغلها تنظيم داعش لاستهداف تلك المحافظات بالصواريخ البعيدة.

أما في غرب العراق، فقد أكدت مصادر أمنية عراقية أن قوات من الجيش العراقي مدعومة بمقاتلين من العشائر وبغطاء جوي من المقاتلات العراقية وطيران التحالف الدولي بدأت عملية عسكرية واسعة لتحرير مدينة الكرمة من سيطرة تنظيم داعش.