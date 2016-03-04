العراق.. النجيفي والجبوري يناقشان معركة الموصل

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف "متحدون للإصلاح" أسامة النجيفي، عن استقبال النجيفي لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري، ليلة أمس الخميس، للتداول في الأحداث السياسية والأمنية التي يمرّ بها العراق، ومعركة الموصل القادمة.

وقال المكتب في بيان له، إنه "تم في الاجتماع بحث ومناقشة ملفات متعددة منها الوضع السياسي، وتقويم العملية السياسية، والتغيير الحكومي المرتقب، ومعركة تحرير نينوى، فضلاً عن إعادة إعمار الأنبار، العلاقات بين الكتل السياسية".

وأشار البيان الذي تابعته "العربية.نت" إلى أن "المناقشة كانت صريحة وتفصيلية، شهدت اتفاقا في وجهات النظر والمواقف، وتم التأكيد فيها على أهمية الحوار والتفاهم، والتمسك بوحدة الموقف من القضايا المطروحة"، ناقلاً عن النجيفي والجبوري، "الحرص على التفاهم والمشاركة، ونبذ الانفراد والاستحواذ، وصولا إلى عمل موحد قادر على إخراج البلد من أزماته وتلبية حقوق وآمال المواطنين في حياة حرة كريمة ومستقبل آمن".