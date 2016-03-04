العراق.. تنفيذ 173 طلعة جوية ضد "داعش" بسامراء

كشف قائد طيران الجيش الفريق أول ركن حامد المالكي عن تدمير 17 عجلة ملغومة وتنفيذ 173 طلعة في العملية العسكرية الجارية لتطهير مناطق غرب جزيرة سامراء، التي أطلق عليها اسم "أمن الجزيرة".

ونقل بيان لوزارة الدفاع عن الفريق المالكي قوله: "نفذت قيادة طيران الجيش عدة طلعات جوية مكثفة ومدمرة ضد التنظيمات الإرهابية ضمن محاور قاطعي قيادتي عمليات سامراء وصلاح الدين".

وأضاف قائد طيران الجيش أن "القيادة وضعت خطة أمنية محكمة لمعالجة ما بين المحاور، ففي قاطع سامراء تم تدمير 17 عجلة ملغومة وقتل 15 إرهابياً، فضلاً عن قتل المسؤول الأمني لداعش ضمن المحور الجنوبي في قاطع جزيرة سامراء مع 13 من معاونيه في محطة كهرباء البونمر وقتل المسؤول العسكري لسامراء وتدمير ومعالجة تجمعات للإرهابيين غرب جزيرة سامراء".

وأشار المالكي، بحسب بيان وزارة الدفاع، إلى "معالجة مجموعة من المنازل كان يتحصن بها الإرهابيون وقتل 20 إرهابياً داخل بئر ومعالجة عجلات ملغومة ضمن قيادة عمليات صلاح الدين"، مؤكداً "أن المحور الشمالي في سامراء سار وفق الخطط المرسومة وقواتنا الأمنية وصلت إلى الثرثار ورفعت العلم العراقي هناك".

وتابع البيان أن "عدد الطلعات الجوية لليوم الأول للعملية بلغت96 طلعة وفي اليوم الثاني 77 طلعة جوية ليلاً ونهاراً بمشاركة طائرات m28 (الصياد الليلي) والطائرات المسيرة التي كان لها دور كبير في المعركة وأدت إلى انهيار خطوط داعش الإرهابي الأمامية".