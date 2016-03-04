دبابات أميركية تشارك بتحرير مناطق هيت وكبيسة في الأنبار

أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، بأن أول شحنة من دبابات برامز و"bmb1" الأميركية وصلت إلى قاعدة الأسد في المحافظة.

وقال المصدر في تصريح نقلته وكالة الأنبار نيوز، المعنية بالشأن الأنباري، إن "أول شحنة من دبابات البرامز والـ bmb1 الأميركية وصلت إلى قاعدة الأسد في ناحية البغدادي 90 كلم غرب الرمادي"، مبيناً أن "هناك عدة شحنات سوف تصل اليوم وغدا إلى القاعدة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "هذه الدبابات سوف يستخدمها الجيش العراقي في عمليات تحرير مدينة هيت وناحية كبيسة التي سوف تنطلق الأسبوع المقبل بمشاركة مقاتلي العشائر وطيران التحالف الدولي والقوة الجوية".

يذكر أن القوات الأمنية والعشائر أكملت استعداداتها لعملية عسكرية كبيرة لتحرير مدينة هيت وناحية كبيسة التابعة لها من تنظيم "داعش"، فيما يواصل طيران التحالف قصف مواقع التنظيم في المدينة والناحية.