أميركا: معركة الموصل بدأت فعلياً

أكد ممثل الرئيس الأميركي بارك أوباما في التحالف الدولي، بريت ماكغورك، خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد، أن معركة الموصل بدأت فعلياً منذ أن تم عزلها عن الرقة وزحف القوات العراقية المشتركة إلى معسكر مخمور.

وقال ماكغورك إن ممارسات تنظيم "داعش" ضد عشيرة البونمر في هيت، وسيطرته على الفلوجة، ستنتهي قريباً حيث سيتم تحرير جميع المناطق المتبقية في الأنبار.

من جهتها، أعلنت قيادة عمليات نينوى عن استهداف مدفعية الجيش تجمعاً للتنظيم جنوب الموصل، أسفر عن مقتل 18 متطرفاً، بينما دمر طيران التحالف الدولي عدداً من منصات إطلاق الصواريخ والمدفعية بعيدة المدى التابعة لـ"داعش" بعد ساعات من نشرها على مداخل القرى المحيطة بناحية القَيّارة لاستهداف القوات العسكرية والأمنية قرب الموصل.