التحالف: ننظر لما بعد داعش.. وندعم استقرار العراق

قال المبعوث الرئاسي الخاص للتحالف الدولي، بريت ماكجيرك في مؤتمر صحافي له: "نحن نستمر بالضغط على داعش في العراق وسوريا، كما أن قوات التحالف ساعدت بالعمليات ضد التنظيم".

وتابع أن عملية الموصل بدأت منذ تحرير سنجار عن طريق البيشمركة، وقطعت الطريق بين الرقة ونينوى، وهذا الجهد مستمر.

وأضاف "نحن ننظر إلى ما بعد داعش، وما يتجسد بدعم الاستقرار، وهناك صندوق من الأمم المتحدة لدعم الاستقرار الفوري، كما أن هناك نحو 100 مليون دولار في هذا الصندوق".

وأوضح أن الرمادي ستكون التحدي الأكبر، وأن الولايات المتحدة تركز الآن على إزاحة كل العبوات والمخلفات التي تسبب فيها داعش في المدينة.

وأضاف أن هناك 100 عنصر من الشرطة يتخرجون كل شهر عن طريق تدريب إيطالي لهم، ويعودون إلى صلاح الدين والرمادي كشرطة محلية.

وختم حديثه قائلا: "يجب أن نساعد العراق كالتزام منا بالاتفاقية العراقية الأميركية، لأن الدعم للعراق قوي من قبل دول العالم ودول التحالف الدولي، وهي رسالة واضحة يعلمها العراقيون". كما أن داعش يخسر، وستستمر بدعم العراق في هذه المرحلة".