التحالف يدمر 300 هدف لداعش بالعراق خلال أسبوع

كشفت السفارة الأميركية في بغداد عن قيام طائرات التحالف الدولي خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير بتدمير ما يقارب 300 هدفا لعناصر "داعش" الإرهابية، في مختلف المناطق التي تشهد مواجهات ساخنة بين القوات العراقية والإرهابيين.

وقالت السفارة، في بيان لها، إنه "في إطار جهود التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لدعم القوات العراقية لدحر داعش، قامت طائرات التحالف خلال الفترة من 23 إلى 29 فبراير بضرب ما يقارب 300 هدف لداعش في العراق"، مؤكّدة أن "من بين الأهداف التي تم تدميرها مركز توزيع الأموال في القيارة".

وفي سياق متصل، أشار بيان آخر للسفارة إلى قيام "قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014 بتدريب 18.589 فرداً من قوات الأمن العراقية في جميع المواقع المختلفة في العراق".