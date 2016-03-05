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العراق.. حديث عن "كتلة عابرة" لتمرير الحكومة المقبلة

المصدر: دبي - قناة الحدث
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
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كشفت صحيفة مدى برس أن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، وزعيمي التيار الصدري والمجلس الأعلى بدأوا بالحديث عن تشكيل كتلة برلمانية عابرة غير طائفية، لتسهيل تمرير التشكيلة الوزارية القادمة.

كما ذكرت أن نواباً عن كتلة الحكيم أشاروا إلى أن جمع التواقيع لتشكيل الكتلة بدأ بالفعل، وأن التحالف الجديد سيكون ضد العبادي في مرحلة متقدمة، إذا ما أصر الأخير على إجراء إصلاحات ترقيعية.

غير أن الصحيفة قالت إن خلافات بدأت تعصف بالتحالف الوطني، إذ طالب الكرد بالإبقاء على نسبتهم في الحكومة البالغة 20% من دون تغيير.

كما تعتقد أطراف من دولة القانون أن الكلام عن الكتلة العابرة هو للاستهلاك الإعلامي فقط.

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