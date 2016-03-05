العراق.. الجيش يقتل 18 عنصراً لداعش جنوب الموصل

أعلنت قيادة عمليات نينوى عن استهداف مدفعية الجيش العراقي تجمعا لتنظيم داعش جنوب الموصل أسفر عن مقتل 18 عنصرا من التنظيم.

بينما دمر طيران التحالف الدولي عددا من منصات إطلاق الصواريخ والمدفعية بعيدة المدى التابعة للتنظيم بعد ساعات من نشرها على مداخل القرى المحيطة بناحية القيارة لاستهداف القوات العسكرية والأمنية قرب الموصل.

فيما قام تنطيم "داعش" بنشر صواريخ بعيدة المدى وعدد من المدافع في القرى الواقعة جنوب الموصل، لاستهداف تقدم القوات العسكرية والأمنية على الطرق القريبة من نينوى، وفق مصدر في قيادة العمليات المشتركة.

وذكر المصدر أن التنظيم نشر مجموعات من مقاتليه في أطراف القرى التابعة لناحية القيّارة بعد استهداف طائرات التحالف الدولي لتجمع مهم له في قرية شخير وسط القيارة، أسفر عن مقتل قيادي كبير في التنظيم وسبعة من معاونيه.

وكانت القوات المشتركة قد سيطرت بالكامل على جزيرة الثرثار، في وقت سابق، بعد طرد "داعش" منها وإلحاق خسائر كبيرة في صفوفه، حيث سبق الهجوم، بحسب الناطق باسم العمليات المشتركة، قصف كثيف من طيران الجيش العراقي على تجمعات التنظيم وأرتاله العسكرية.

وأشار الناطق إلى أن الجزيرة كانت تمثل مسرحاً لهجمات "داعش" على تجمعات القوات المشتركة غرب الأنبار وسامراء، كما كان التنظيم يستقبل فيها المقاتلين والأسلحة من الموصل لشن هجماته على مداخل الصينية وبيجي وحديثة، فيما كانت صواريخه تشكل تهديداً لمناطق تكريت.