القوات العراقية تستمر بعملية تطهير مدينة سامراء

تمكنت قوات الأمن العراقية من السيطرة على خط الأنابيب من جهة سامراء، وبحيرة الثرثار منذ بدء العملية العسكرية، الثلاثاء الماضي، في محافظة صلاح الدين.

وتهدف تلك العملية إلى تطهير المنطقة من داعش، وقطع خطوط إمداداته عبر الصحراء، وتستمر لتصل إلى تلعفر والموصل، بحسب تصريحات علي أصغر قائد عمليات سامراء.

ويشارك الحشد الشعبي وأبناء العشائر بالعملية، حيث تم إخلاء المدنيين القاطنين في المدينة، ونقلهم إلى معسكرات أعدت لهم في وقت سابق.

وعلى الرغم من العمليات التي تشنها القوات العراقية بمساندة التحالف الدولي في مناطق متفرقة في شمال وغرب العراق، فإن تنظيم داعش ما زال يسيطر على مناطق مهمة، من بينها الموصل ثاني أكبر مدن العراق.