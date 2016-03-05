أميركا: داعش يتراجع والتحالف الدولي يكثف هجماته

قال المبعوث الأميركي لدى التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم داعش اليوم السبت إن التنظيم يخسر معركته ضد قوات تقاتل ضده من جوانب كثيرة في العراق وسوريا، وإن التركيز سيتحول إلى بسط الاستقرار في المدن التي تم استعادتها من التنظيم.

وفي مؤتمر صحافي في بغداد أحجم المسؤول الأميركي بريت ماكجورك عن وضع جدول زمني يحدد موعدا لهزيمة تنظيم داعش ومتى ستتم استعادة مدينتي الرقة السورية والموصل العراقية، وهما المدينتان الرئيسيتان الخاضعتان حاليا للتنظيم.

والتقى ماكجورك في بغداد مع مسؤولين عراقيين بينهم رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي قال في ديسمبر إن 2016 سيكون عام النصر النهائي على التنظيم في العراق.

وقال ماكجورك في المؤتمر الصحافي لتنظيم "داعش يشعر بالضغط الآن من كافة الاتجاهات في نفس الوقت وهذا الأمر سيستمر.. وسوف يتسارع".

وأضاف قائلا "داعش يخسر .. ومع خسارته نركز بشكل متزايد على بسط الاستقرار"، مشيرا إلى الخطط التي توضع لإعادة تأهيل وتأمين المدن والبلدات التي استعيدت من مسلحي التنظيم.

ويتعرض تنظيم داعش لضغط متواصل من الغارات الجوية والهجمات البرية من جانب أطراف عدة في البلدين لكنه مازال يسيطر على مساحات واسعة من الأراضي.