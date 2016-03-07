ائتلاف متحدون للإصلاح: تغيير حكومة العراق بالتوافق

عقد ائتلاف متحدون للإصلاح اجتماعا موسعا، برئاسة أسامة النجيفي، ضم وزراء ونواب الائتلاف وكادره المتقدم لبحث ومناقشة الأوضاع السياسية في العراق وتطوراتها، وموضوع التغيير الحكومي المرتقب الذي ينبغي أن يتم على برنامج متفق عليه.

وذكر بيان صادر عن الاجتماع أن النجيفي أشار إلى "مجموعة معايير ينبغي التوقف أمامها في تقويم التغيير المرتقب والموقف منه"، مؤكدا أن "ائتلاف متحدون مع الإصلاح ومن الداعين له بسبب الأداء الحكومي الذي أخفق في تلبية حاجات المواطنين وآمالهم".

ونقل البيان الذي تابعته "العربية.نت" عن النجيفي قوله إن "أي تغيير حكومي سواء كان جزئيا أو كليا ينبغي أن يتم على وفق برنامج متفق عليه بين الكتل السياسية التي تمثل مكونات الشعب العراقي"، مشددا على "أن يتم اختيار الوزراء أو تغييرهم بناء على تقويم معبر عن ضرورات المرحلة وما تطلبه من أداء جديد يرتقي لحل الأزمات القائمة على قاعدة الانفتاح وتبادل الآراء والحوار".

وناقش المجتمعون - بحسب البيان - الخيارات المطروحة، مؤكدين الحرص على أن يكون التغيير حقيقيا يتناول جوهر المشاكل ويواجهها، ولافتين إلى أزمة النازحين وقضية تحرير المحافظات والمدن التي احتلت من قبل تنظيم داعش.