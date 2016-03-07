اجتماع كربلاء.. الصدر ينسحب وحكومة العبادي تترنح

في الوقت الذي أثير فيه الكثير عن التغيير الحكومي في العراق، لاسيما بعد تصاعد التململ من مراوحة ما سمي خطة رئيس الحكومة حيدر العبادي الإصلاحية مكانها، يبدو أن اجتماع كربلاء بين قادة التحالف الوطني كان "متوتراً"، وسط أنباء عن مشاركة "إيرانية" فيه أيضاً، أو رعاية إيرانية للملمة الخلافات داخل البيت الشيعي، بحسب ما أفادت "الشرق الأوسط".

إلى ذلك، أفاد مراسل "العربية" في بغداد بانسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعد خلاف مع رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي انسحب بدوره من الاجتماع.

وكان العبادي عقد اجتماعا في كربلاء مع قادة التحالف الوطني، فيما أكد بيان للتحالف موقفه الداعم للإصلاحات والتغيير الوزاري الذي دعا إليه رئيس الوزراء حيدر العبادي، رافضا تفرد أي فصيل بالقرار السياسي وحمل السلاح في بغداد وبقية المحافظات خارج إطار الدولة.

كما دعا البيان إلى سلمية التظاهرات والالتزام بالقانون في الأماكن المحددة من قبل الأجهزة الأمنية لتمكينها من أداء واجبها في حماية المتظاهرين وأمن المواطنين بشكل عام، ولمنع أية محاولة لاستغلالها بدوافع أخرى تخرجها من إطارها الداعي للإصلاح ومحاربة مظاهر الفساد.

في المقابل، عقد ائتلاف متحدون للإصلاح اجتماعا موسعا، برئاسة أسامة النجيفي، ضم وزراء ونواب الائتلاف وكوادره لبحث ومناقشة الأوضاع السياسية في العراق وتطوراتها، وموضوع التغيير الحكومي المرتقب الذي ينبغي أن يتم بالتوافق، بحسب ما أكد الائتلاف.

وفي الاجتماع شدد النجيفي على "مجموعة معايير ينبغي التوقف أمامها في تقويم التغيير الحكومي المرتقب والموقف منه"، مؤكدا أن "ائتلاف متحدون مع الإصلاح ومن الداعين له بسبب الأداء الحكومي الذي أخفق في تلبية حاجات المواطنين وآمالهم".