الأنبار.. 3000 من أبناء العشائر ينضمون للجيش

أعلن رئيس مجلس ناحية البغدادي بمحافظة الأنبار، مال الله العبيدي، الأحد، عن افتتاح قاعدة الأسد في الناحية لاستقبال متطوعي العشائر بالجيش.

وقال العبيدي في تصريح لوكالة الأنبار نيوز المعنية بالشأن الأنباري، إن "رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وافق على تطوع أبناء عشائر حديثة والبغدادي وهيت وكبيسة في الجيش ضمن الفرقة السابعة".

وأضاف العبيدي أنه "تم افتتاح قاعدة عين الأسد لاستقبال متطوعي العشائر بالجيش"، لافتا إلى أنه "من المقرر أن يتم استقبال نحو أكثر من 3000 متطوع من أبناء العشائر".

يذكر أن القوات الأمنية ورجال العشائر، يسيطرون على قضاء حديثة وناحية البغدادي، فيما يشهد القضاء والناحية هجمات لتنظيم "داعش" بين الحين والآخر والتي غالبا ما يتم صدها وإلحاق خسائر مادية وبشرية بالإرهابيين.