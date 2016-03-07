العراق.. منشورات من الجو تبشر بالتحرير من داعش

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم السبت، عن إلقاء طائرات القوة الجوية آلاف المنشورات على مدينة حديثة تطالب المواطنين فيها بالتهيؤ لتحرير مناطقهم من داعش.

وقالت القيادة في بيان مقتضب، إن "طائرات القوة الجوية العراقية ألقت آلاف المنشورات على مدينة حديثة بمحافظة الأنبار"، موضحة أن "المنشورات طالبت المواطنين بالتهيؤ إلى مرحلة ما بعد داعش التي باتت نهايتها قريبة".

المنشور الذي حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، خاطب أهالي حديثة بقوله: "قتالكم ودفاعكم عن مدينتكم كان وسيبقى من أجل العراق"، لافتا إلى "

أن حديثة أصبحت رمزا في الصمود الذي يفتخر به العالم" ومبيّنا أن "هزيمة داعش باتت قريبة".

يذكر أن يوم السبت شهد نشاطا مكثفا لطيران الجيش وهو يلقي المنشورات التي تبشر أهالي الموصل وسامراء والفلوجة بقرب التحرير والخلاص النهائي من وجود داعش في مناطقهم.