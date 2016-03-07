بالفيديو..نائب إيراني يتفاخر بقتل مئات الأسرى العراقيين

كشف تسجيل مصور اعترافاً لافتاً لعضو في مجلس الشورى الإيراني يدعى نادر قاضي بور يعترف فيه بقتل ما بين 600 إلى 700 أسير عراقي، هو ومجموعة إيرانية أثناء الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينات.

واعترافات النائب الإيراني النافذ في مؤسسات الدولة، أثناء غمرة الشعور بنصره في انتخابات مجلس الشورى عن مدينة أرومية غرب إيران.

وأظهر الفيديو بور يتحدث عن أن تصفية الأسرى على يديه ومجموعة من الإيرانيين جاء في سبيل ما أسماه الإسلام والثورة والشهداء والمرشد الأعلى.

وعمل قاضي بور في القوات الخاصة في الحرس الثوري قبل دخوله البرلمان قبل 8 أعوام، كما يعد مقرباً من المرشد، علي خامنئي.

