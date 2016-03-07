ثورة "القمصان البيض" تصل البصرة

تظاهر المئات من طلبة جامعة البصرة، اليوم الاثنين، للمطالبة بإقالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حسين الشهرستاني، داخل حرم الجامعة أسوة بزملائهم من جامعات أخرى.

وقال الطالب (م.س) أحد المنظمين للتظاهرة، والذي رفض الكشف عن اسمه، إن المظاهرة تأتي لمؤازرة زملائنا الطلبة في الجامعات الأخرى من أجل المطالبة بإقالة وزير التعليم حسين الشهرستاني، وإصلاح نظام التعليم. وأضاف الطالب أن "المتظاهرين رفعوا لافتات ورددوا شعارات بتلك المطالب".

يذكر أن المظاهرات الطلابية اندلعت في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي في جامعة المثنى، حيث منع الطلبة وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني من الدخول إلى مبنى الجامعة، وأجبروه على مغادرة المكان ومطالبته بالاستقالة من منصبه، فيما نظم صباح يوم الأحد طلاب عدد من الجامعات العراقية في بغداد والمحافظات، تظاهرات كبرى، للمطالبة بإقالة الوزير مؤازة لطلبة المثنى.