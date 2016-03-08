أميركا والحلفاء ينفذون 24 غارة ضد داعش

قال التحالف بقيادة الولايات المتحدة في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، إن التحالف شن 24 غارة جوية قرب 15 مدينة في العراق وسوريا استهدفت تنظيم داعش.

وذكرت قوة المهام الأمنية المشتركة أن 17 غارة نفذت في العراق، وأصابت ثماني وحدات تكتيكية ومقرين وعددا من المواقع القتالية التي يستخدمها التنظيم المتطرف.

وأضافت أن الضربات نفذت قرب 12 مدينة، وأصابت أيضا العديد من الأسلحة ومخابئ الإمدادات.

وأفاد البيان بأن سبع غارات نفذت قرب ثلاث مدن سورية وأصابت أربع وحدات تكتيكية تابعة لداعش، إضافة إلى عبوة ناسفة بدائية الصنع في منزل ومصفاة وحدات لفصل الغاز والنفط وأهداف أخرى.