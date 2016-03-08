الرئيس العراقي من القاهرة: نسعى لبناء جيش وطني

أكد الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، رغبة العراق في بناء علاقات متميزة ومتطورة مع مصر وكذلك مع كافة الدول العربية بصورة عامة ودول الجوار بصورة خاصة، مشيرا إلى أهمية الدعم المصري للعراق في مجال تعزيز التعاون العسكري، وسعي بغداد لبناء جيش وطني مبني على أسس مهنية يخدم كافة العراقيين بدون استثناء.

وقال المكتب الإعلامي للرئاسة العراقية إن "الرئيس معصوم التقى ظهر الاثنين الرئيس المصري السيسي، حيث بحث الرئيسان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ليجري بعد ذلك اجتماع رسمي موسع بين الوفدين العراقي والمصري، وسط أجواء ودية وإيجابية".

وشدّد معصوم، بحسب بيان للمكتب الإعلامي على "أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة، فضلا عن تطوير العلاقات الثقافية والأكاديمية بين البلدين، لاسيما أن العراق في طريقه إلى اجتياز كافة العقبات التي تقف أمام طموحه لبناء دولة ديمقراطية موحدة ومتقدمة".

من جانبه، رحب السيسي بالزيارة، مؤكداً استعداد مصر للتعاون في جميع المجالات العسكرية والاقتصادية والثقافية والأكاديمية.

يذكر أن معصوم يزور العاصمة المصرية القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، ووزير الزراعة فلاح حسن الزيدان، ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض، وعددا من المسؤولين.