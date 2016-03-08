العبادي: البعض يراهن على إعادة شريعة الغاب للعراق

شدّد رئيس الوزراء حيدر العبادي على أهمية فتح ملفات الفساد من قبل قضاة النزاهة على الرغم من الضغط الكبير الذي يواجهونه، داعيا إلى حسم الملفات التي فتحت بسرعة، ومبينا أن البعض يريد أن ينهار كل شيء من أجل إعادة شريعة الغاب.

وذكر العبادي خلال اجتماعه بعدد من قضاة النزاهة، يوم الاثنين، أن "الفساد فيه رؤوس وقاعدة، ومن الضروري القضاء على الفساد وقادته"، مشيرا إلى "أهمية التعاون بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية في مواجهة الفساد".

ونوّه رئيس الوزراء بـضرورة حماية الأجهزة الرقابية من الفساد، والضرب عليه بيد من حديد.

وأضاف: "سننجح في مهمتنا، وسنعمل وفق القانون، ويجب أن نركز على القانون وتطبيقه دون خشية من أحد".