البرلمان العراقي يدعو روسيا للتعاون العسكري والاستخباري

دعا عضو هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي، همام حمودي، روسيا إلى تعزيز التعاون العسكري والأمني، مثمناً دورها الفاعل في تقديم السلاح ومواجهة الإرهاب.

جاء ذلك، أثناء استقبال حمودي للسفير الروسي لدى بغداد إيليا مورغونوف.

وذكر بيان لمكتب إعلام المجلس، أن النائب الأول لرئيس مجلس النواب لفت إلى "وجوب التنسيق المشترك بين جميع دول المنطقة والعالم في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية التي تعجل في القضاء على داعش".

وبحسب البيان الذي تابعته "العربية.نت" على الموقع الرسمي لمجلس النواب، فإن السفير الروسي أكد حرص بلاده على تعزيز التعاون البرلماني والثقافي والأمني والاستثماري بين البلدين، مبديا استعداد روسيا لمساعدة العراق في قضية سد الموصل، إضافة إلى التنسيق المشترك والفاعل في الحرب ضد الإرهاب وبما يعزز امن واستقرار المنطقة والعالم.