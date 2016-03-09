العبادي يبحث مع بايدن الدعم الدولي للنازحين

تلقى رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اتصالا هاتفيا من نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي أكد دعم الولايات المتحدة للعراق في حربه ضد "الارهاب"، بحسب بيان حكومي، فيما أكّد العبادي على الدعم الدولي للنازحين، وتدريب قوات العراق المسلّحة.

وذكر البيان أن العبادي وبايدن بحثا خلال اتصال هاتفي، مساء الثلاثاء، التقدم الميداني للقوات العراقية في حربها ضد عصابات "داعش" الإرهابية.

وأضاف البيان، الذي تابعته "العربية.نت"، أن "الجانبين ناقشا سبل تفعيل الدعم الدولي والإقليمي لجهود اعادة النازحين واستقرار المدن المحررة وإعادة إعمارها"، مشيراً إلى طرح العبادي "قضية تسريع برامج تدريب الشرطة والتهيؤ لتحرير باقي الأراضي العراقية".