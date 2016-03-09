فنلندا تتهم عراقيين اثنين بارتكاب جرائم حرب

أعلن مكتب الادعاء العام في هلسنكي، أمس الثلاثاء، أن مدعين فنلنديين وجهوا الاتهام إلى عراقيين بارتكاب جرائم حرب.

وقال يوها ميكو هامالاينين، المدعي الجزئي في هلسنكي، إن الاتهام وجه إلى الرجلين فيما يتصل بحوادث وقعت في العراق في 2014 و2015 وشملت انتهاك حرمة جثث. وأضاف أن الحوادث غير متصلة ببعضها.

وقال هامالاينين إن التهم تستند إلى صور ومعلومات عثر عليها على الإنترنت. ونفى المتهمان ارتكاب أي مخالفات.

وقال هامالاينين: "قال الاثنان إنهما حاربا ضد تنظيم داعش". ورفض الكشف عن القوات التي كانا يقاتلان في صفوفها.

وجاء الرجلان إلى فنلندا العام الماضي. ورفض هامالاينين قول ما إذا كان المشتبه بهما يسعيان للحصول على اللجوء.

وسعى أكثر من 32 ألف شخص للحصول على حق اللجوء في فنلندا العام الماضي، معظمهم من العراق.

وفي ديسمبر الماضي، اعتقلت الشرطة الفنلندية رجلين عراقيين للاشتباه في إطلاقهما النار على 11 سجينا أعزل في العراق في 2014 في عمليات قتل صورها "داعش".