في يوم المرأة.. "داعش" يعدم 6 نساء في الموصل

أقدم تنظيم "داعش" على تنفيذ جريمة جديدة من جرائمه المتواصلة ضد أهالي الموصل، وذلك بإعدامه امرأتين موصليتين، وأربع نساء ايزيديات اتخذهن سبايا بعد مهاجمته القرى الإيزيدية في سنجار.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" عن مصدر محلي في الموصل، أمس الثلاثاء، أن تنظيم "داعش" نفذ قبل 24 ساعة عملية إعدام ميدانية بحق أربع نساء إيزيديات حاولن الهرب من قبضته في قضاء الحضر، أرض أقدم مملكة عربية في العراق، نحو80 كلم جنوب الموصل.

وأضاف تقرير الوكالة الذي تابعته "العربية.نت"، وحسب المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن "امرأتين عملتا في سلك شرطة نينوى المحلية سابقاً، اعتقلهما تنظيم داعش من منزليهما في الموصل، بتهمة التعاون مع القوات العراقية ضده، ونفذ بحقهما الإعدام مع الإيزيديات الأربع".

وتزامن إعدامهن رمياً بالرصاص مع اليوم العالمي للمرأة الذي صادف يوم أمس 8 مارس.