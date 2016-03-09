مسؤولون أكراد: داعش استخدم مواد سامة في قصف بالعراق

قال مسؤولون أكراد اليوم الأربعاء إن أكثر من 40 شخصا أصيبوا باختناق جزئي وتهيج الجلد في شمال العراق، بعد انفجار قذائف مورتر وصواريخ كاتيوشا مملوءة بمواد سامة في قريتهم مساء أمس بعد إطلاقها من مواقع يسيطر عليها تنظيم داعش.

وصرّح مسؤولون صحيون أن الهجمات لم تتسبب في وفاة أحد، وإن خمسة أشخاص لا يزالون في المستشفى بعد الهجوم على قرية تازة- التي تسكنها أغلبية من التركمان على بعد 20 كيلومترا جنوب مدينة كركوك النفطية في منطقة تخضع لسيطرة الأكراد.

وأضاف نجم الدين كريم محافظ كركوك للصحافيين خلال زيارة للقرية اليوم إن تلك القذائف كان بها مواد سامة لا يعرفون طبيعتها.

وقال واسطة رسول أحد قادة قوات البشمركة الكردية في المنطقة إن 24 قذيفة وصاروخا إجمالا أطلقت على القرية من منطقة بشير القريبة.