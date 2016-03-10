خبير أسلحة كيمياوية بداعش في قبضة أميركا

أعلن مسؤولان عسكريان أميركيان الأربعاء أن وحدة من القوات الأميركية الخاصة اعتقلت الأسبوع الماضي في العراق قياديا في تنظيم داعش متخصصا في الأسلحة الكيمياوية.

وقال أحد هذين المسؤولين اللذين طلبا عدم نشر اسميهما إن القيادي اعتقل "الأسبوع الماضي" على أيدي وحدة القوات الخاصة التي أرسلها البنتاغون أخيراً لشن غارات برية ضد التنظيم بهدف اعتقال أو تصفية كوادره.

وأكد المسؤولان أن المعتقل "خبير أسلحة كيمياوية"، من دون مزيد من التفاصيل.

وكان مسؤول أميركي آخر أكد الأسبوع الماضي اعتقال هذا القيادي في التنظيم ، مشيراً إلى أن استجوابه سيتيح الحصول على "معلومات جيدة". ولا يزال هذا القيادي "معتقلا في العراق"، بحسب ما أفاد مصدر عسكري الأربعاء.

وفي حين ذكرت شبكة "ان بي سي" الأميركية أن المعتقل يدعى سليمان داود العفاري، قالت "سي ان ان" إنه أدلى بمعلومات أتاحت شن غارات "على أهداف تعتبر حيوية لبرنامج الأسلحة الكيمياوية التابع لتنظيم داعش".