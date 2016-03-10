مقتل والي داعش بكبيسة في الأنبار بغارة للتحالف

أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار بأن "والي داعش" لناحية كبيسة قتل بقصف جوي لطيران التحالف الدولي غرب الرمادي.

وقال المصدر في تصريح نشرته وكالة "الأنبار نيوز" المعنية بالشأن الأنباري، إن "طيران التحالف الدولي وبالتنسيق مع الفرقة السابعة بالجيش تمكن من قصف أحد مقرات تنظيم داعش الاستراتيجية في ناحية كبيسة جنوب مدينة هيت 70 كلم غرب الرمادي".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القصف أسفر عن مقتل عدد من عناصر التنظيم في المقر، بينهم والي التنظيم لناحية كبيسة المدعو رحيم صباح عوض والملقب رحيم ناوي، فضلا عن مقتل قيادي بارز اسمه مشتاق طالب، وكلاهما عراقي الجنسية".

هذا وتستعد القوات الأمنية والعشائر لعملية عسكرية واسعة لاستعادة مدينة هيت وناحية كبيسة التابعة لها، من تنظيم "داعش"، فيما يواصل الطيران الحربي للتحالف والقوة الجوية العراقية قصف وتدمير مواقع التنظيم الرئيسية في المدينة والناحية استعدادا لتحريرهما.