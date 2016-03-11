الجيش العراقي يحرر مناطق شمال الرمادي من داعش

أعلنت "قيادة العمليات المشتركة" عن تحرير منطقة "الزنكورة" الواقعة شمال مدينة الرمادي، والتي تبعد 125 كيلومترا عن بغداد، وتعتبر من المواقع التي سيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي المهمة في محافظة الأنبار.

وذكرت قيادة العمليات أن انتزاع المنطقة من داعش جاء بعد معارك شرسة تكبّد خلالها الدواعش خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات، بحسب بيان للقيادة.

وذكر البيان أن "جهاز مكافحة الإرهاب والفرقة 16 يحررون منطقة الزنكورة ويرفعون العلم العراقي فوق مبانيها ويقتلون 80 عنصرا من عصابات داعش الإرهابية"، فيما أكد بيان لجهاز مكافحة الإرهاب " تحرير منطقتي الزنكورة السفلى والعليا شمال مدينة الرمادي".

وفي سياق متصل، كشف الجهاز عن اعتقال 56 إرهابيا بمعلومات وبمساعدة من المواطنين، كانوا مختبئين بين العوائل أثناء خروجهم من القرية العصرية غرب زنكورة.