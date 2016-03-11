العراق.. إسقاط طائرة بلا طيار أرسلها "داعش" للرمادي

كشفت وزارة الدفاع بإيجازها لعمليات يوم أمس، الخميس، عن إسقاط طائرة مسيّرة من دون طيار أرسلها تنظيم "داعش" الإرهابي للتجسس على القطعات المقاتلة التي تستعد لتحرير ما تبقى من أراضي مدينة الرمادي، فيما عثرت قطعات أخرى لها على معمل تفخيخ في مناطق الأنبار.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "أحد أبطال الفرقة العاشرة لواء 41 تمكّن من إسقاط طائرة مسيرة في منطقة الحامضية ضمن المحور الشمالي للأنبار".



وأشارت الوزارة في بيانها الذي تابعته "العربية.نت"، إلى أن "قوة مشتركة، ضمن محور فرقة المشاة السابعة قيادة عمليات دجلة، عثرت على معمل تفخيخ تابع لعصابات داعش الإرهابية على طريق الصينية – حديثة"، مضيفة أن المعمل "يحتوي على٩٠ برميلا صغيرا من نترات الأمونيا سعة ٢٠ لترا، و٤ قذائف نمساوي، و١٠٠ صاعق تفجير، و١٠٠ عبوة لاصقة، و٣٠ عبوة اسطوانية الشكل، و٥٠٠ عبوة مسطرة، و٢ برميل متفجرات، و٣٠٠٠ متر سلك تفجير".

